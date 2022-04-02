Правительство Пакистана отправили в отставку

Кабинет министров Пакистана распущен, однако премьер-министр Имран Хан продолжит исполнять свои обязанности согласно 224 статье конституции, сообщает India TV. Роспуск правительства произошёл после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Касим Сури отклонил предложение оппозиции о голосовании по вотуму недоверия Хану. Он посчитал, что подобное голосование противоречит пятой статье конституции.

Я поздравляю каждого пакистанца с решением cпикера. Предложение о вотуме недоверия было иностранным заговором против нас. Пакистан должен сам решить, кто должен им управлять, — сказал Хан.

Оппозиционные силы призывали к отставке Хана из-за нестабильной экономической ситуации в стране, а также из-за обвинений в коррупции в адрес политика. После того как вице-спикер парламента отклонил вотум недоверия премьеру, оппозиция решила организовать сидячую забастовку, а сам Хан призвал президента страны Арифа Алви распустить парламент.

Алви в итоге согласился с предложением Хана и распустил Национальное собрание. Новые выборы в стране, по словам министра Фарруха Хабиба, могут пройти в течение 90 дней.

В ноябре 2019 года лидер религиозной партии Пакистана «Джамаат улема-е-Ислами» (ДУИ) Фазл-ур-Рехман заявлял, что свергнет премьер-министра Имрана Хана. По его словам, нынешнее руководство заняло за первый год своего правления больше денег, чем все предыдущие правительства, из-за чего граждане обеднели.