«Правительство меньшинства»: бывший вице-президент США про власть в стране Бывший вице-президент США Гор назвал руководство в Вашингтоне «правительством меньшинства»

Фото: Khaled Sayed / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Бывший вице-президент Альберт Гор заявил телеканалу NBC, что большие деньги играют слишком серьёзную роль в политике США, у власти стоит правительство меньшинства. Политик добавил, что в Штатах демократия «сломана». По его словам, власти не могут принять важные законы, так как лоббисты продвигают нужные им законы.

Причина, по которой мы не можем принять законопроект о запрете штурмового оружия, — та же, по которой мы не можем принять законопроект по климату. У нас правительство меньшинства, — рассказал Гор.

Он при этом указал на разрушительную деятельность лоббистов «сферы ископаемого топлива».

Бывший сенатор США отставной полковник Ричард Блэк ранее написал на своей странице в Twitter, что власти и население США должны перестать винить во всём Россию. Он пояснил, что не Кремль ввёл ограничительные меры на экспорт угля, нефти и природного газа, а конгресс. Он добавил, что Вашингтон также причастен к тому, что Германия не запустила «Северный поток — 2». Он отметил, что принятые санкции не разрушили экономику России, а, наоборот, сделали её сильнее. По его словам, Москва быстро переориентировалась к работе в новых условиях.