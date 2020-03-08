https://static.news.ru/photo/9e8f985c-60e5-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: tpsdave /pixabay.com

Правительство Малайзии выпустило запрет на заход круизных лайнеров в порты страны из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные СМИ.

Отмечается, что представители порта в городе Кланг, который находится недалеко от малайзийской столицы, заявили о том, что, несмотря на возможные убытки, понимают меры предосторожности, введённые правительством. Кроме того, они выразили надежду, что запрет не продлится долгое время.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство Италии решило заблокировать для въезда и выезда несколько регионов на севере страны. Кроме того, итальянские власти вводят и другие ограничения, а также меры по борьбе с распространением нового типа коронавируса в стране.