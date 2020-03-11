Правительство Кувейта приняло решение приостановить с 12 по 26 марта работу министерств и департаментов. Об этом заявил официальный представитель кабмина Тарек аль-Музрам.
Примеру кабмина последует Кувейтская банковская ассоциаци. В указанный период в каждой провинции будет работать только по одному филиалу каждого банка.
Приостановит свою работу и местная фондовая биржа. Срок возобновления операций не указывается.
Наряду с этим с 13 марта ограничивается пассажирское авиасообщение Кувейта с другими государствами. В страну смогут прилететь только её граждане и их родственники. Грузовые авиаперевозки ограничиваться не будут,
Численность заражённых коронавирусом в мире на сегодняшний день составляет более 126 тысяч человек. От заболевания умерли 4,6 тысячи человек, вылечились более 68 тысяч. В России официально подтверждено 28 случаев заражения.
Ранее NEWS.ru писал, что профилактические меры в связи с пандемией проводятся в Госдуме. Кабинеты депутатов и другие помещения дезинфицируются трижды в день.
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