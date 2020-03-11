https://static.news.ru/photo/483d4d2e-6445-11ea-9dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: hutchison/Global Look Press

Правительство Кувейта приняло решение приостановить с 12 по 26 марта работу министерств и департаментов. Об этом заявил официальный представитель кабмина Тарек аль-Музрам.

Примеру кабмина последует Кувейтская банковская ассоциаци. В указанный период в каждой провинции будет работать только по одному филиалу каждого банка.

Приостановит свою работу и местная фондовая биржа. Срок возобновления операций не указывается.

Наряду с этим с 13 марта ограничивается пассажирское авиасообщение Кувейта с другими государствами. В страну смогут прилететь только её граждане и их родственники. Грузовые авиаперевозки ограничиваться не будут, сообщает KUNA.

Численность заражённых коронавирусом в мире на сегодняшний день составляет более 126 тысяч человек. От заболевания умерли 4,6 тысячи человек, вылечились более 68 тысяч. В России официально подтверждено 28 случаев заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что профилактические меры в связи с пандемией проводятся в Госдуме. Кабинеты депутатов и другие помещения дезинфицируются трижды в день.