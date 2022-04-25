«Правда лучше лжи»: сенатор о сохранении Киевом курса на вступление в НАТО

Лучше услышать горькую правду о нежелании Верховной рады убирать из конституции пункт о стремлении в НАТО, чем постоянно ловить Украину на лжи, заявил член Совфедра Сергей Цеков. По его словам Цекова, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сказал правду, из которой Москва теперь должна исходить, планируя в том числе переговоры.

Лучше услышать правду от них, чем ложь постоянную. Мы услышали правду. Они признались, что изменения в конституцию вносить не будут. Мы должны исходить из этой правды. Честно говоря, изначально было понятно. Они очень легко вносят изменения в конституцию относительно НАТО, Евросоюза, антироссийских пунктов. Это они делают на ура в определённой ситуации, в определённое время, — пояснил он.

Цеков добавил, что Россия от переговоров с Украиной не отказывается, однако для их проведения необходимо выполнение Киевом договорённостей, а именно — изменения конституции. По его мнению, переговоры являются лакмусовой бумажкой, показывающей насколько другая сторона лжива.

Это хорошо понимает наш президент, наши переговорщики. Со своей стороны мы договороспособны, мы держим слово, но нам нужны полные результаты со стороны Украины по договорённостям. Сначала изменения в конституцию Украины, а потом уже наши действия, — констатировал он.

Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада не будет менять Конституцию Украины в части вступления страны в НАТО. По его словам, основным приоритетом для Киева является безопасность каждого гражданина Украины. Именно для этого, по его словам, нарабатываются гарантии безопасности.

Замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко подчеркнул, что очная встреча делегаций России и Украины для переговоров может состояться, когда у сторон появятся содержательные договорённости, однако пока таковых нет.