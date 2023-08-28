Правда ли, что ВСУ взяли Работино: что известно о боях в районе Запорожья

Фото: МО Украины

Министерство обороны Украины заявило, что подразделения Вооруженных сил страны установили контроль над населенным пунктом Работино в Запорожской области. Минобороны РФ эту информацию опровергает. Кто сейчас контролирует Работино, что об этом известно?

Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр сообщила, что юг, где Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) концентрируют оборону, для ВСУ в настоящий момент является одним из основных направлений.

«У нас продолжаются наступательные действия. Вы знаете, что освобождено Работино. И дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки», — сказала Маляр.

Как в России отреагировали на новости о взятии Работино ВСУ

В сводке Минобороны РФ по состоянию на 28 августа говорится, что российской группировкой войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Войска Украины за сутки потеряли на запорожском направлении более 340 военнослужащих.

«Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 Braveheart и орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30», — сообщило военное ведомство.

Переход Работино в Запорожской области под контроль ВСУ опроверг Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на источники из 1430-го полка.

«Бои за село продолжаются в прежнем формате. ВСУ пытаются зайти с севера и пробиться в центр и на юг, артиллерия ВС РФ работает по ним. В результате украинские войска несут потери, отступают, потом начинают новый «мясной штурм», — говорится в сообщении.

Что известно о боях в районе Работино

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что населенный пункт Работино несколько раз переходил из рук в руки в ходе спецоперации на Украине. По мнению спикера, сообщение военного ведомства о взятии села ВСУ — элемент пропаганды.

«Я думаю, что если они вошли в Работино, то это не означает, что они полностью начали контролировать населенный пункт, потому что ситуация меняется каждый час. Это некритично для ВС РФ. Такая ситуация может меняться каждый день из-за расположения войск. Для ВСУ это ничего не значащая пропаганда. Это деревня, которая переходит из рук в руки по несколько раз», — сказал Матвейчук.

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил «Известиям», что под Работино идут тяжелые бои. Вооруженные формирования Украины стараются последними силами наступать на запорожском направлении, но ситуация контролируемая.

«Бригада ВФУ, которая сейчас наступает, сгорает в боях. Надо подождать. Здесь надо не только думать об успехах, но и о потерях. Это очень важно. Они не жалеют своих людей, а мы стараемся делать так, чтобы потери были минимальными», — отметил эксперт

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также сообщил, что украинское контрнаступление на запорожском направлении терпит полный крах. По словам военного, ВСУ не удается изменить ход боев на передовой, а их резервы заканчиваются.

«Восемьдесят вторая десантно-штурмовая бригада с танками Challenger, с БМП и другой техникой сейчас несет колоссальные потери под Работино. У них больше нет живой силы, танков, боевой пехоты, техники — ничего не осталось», — заявил экс-разведчик.

Риттер отметил, что сейчас командование ВСУ бросило последние три стратегические резервные бригады в район Запорожья. По плану президента Украины Владимира Зеленского военные должные были установить контроль над Мелитополем, однако они не смогли пробить первую линию оборону российских сил.

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