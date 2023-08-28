Правда ли, что ВСУ получают данные о российских ПВО от Запада

Фото: МО Украины

Операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают информацию о системах противодействия БПЛА от западных союзников, сообщает Economist. Что об этом известно?

Как Украина может получать данные о российских ПВО

В публикации Economist уточняется, что атаки БПЛА по России совершаются с целью узнать больше информации о работе защитных систем страны.

«Оперативники запускаются рано утром (когда концентрация защитников может ослабнуть) и используют порядок атаки, рассчитанный на то, чтобы задействовать средства ПВО», — говорится в материале.

Авторы статьи утверждают, что около 35–40% дронов долетают до зоны расположения целей.

«Операторы собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО», — пишут авторы.

Также, по данным «близкого к главнокомандующему Украины» источника, на передовой Россия смогла лишить Украину значительного преимущества в тактических дронах. Если ранее соотношение было 3:1 в пользу украинских солдат, то теперь у сторон паритет.

Газета Washington Post 27 августа сообщила, что чиновники в Пентагоне призвали киевские власти меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы. По словам официальных лиц, украинские военные положительно отреагировали на такую просьбу. В статье сказано, что чиновники попросили Киев сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях».

Кто поставляет Украине дроны

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в начале августа сообщил в социальных сетях, что военное ведомство страны со времен начала спецоперации приняло на вооружение от Запада более 30 различных моделей беспилотных летательных аппаратов. Он подчеркнул, что среди этих моделей есть разведывательные БПЛА, ударные, дроны-камикадзе и барражирующие боеприпасы.

США поставили Киеву более 700 тысяч тактических беспилотников Phoenix Ghost — это разновидность барражирующего боеприпаса или одноразового дрона-камикадзе. В рамках помощи Украине Тайвань передал ВСУ несколько сотен беспилотников, которые способны осуществлять корректировку артиллерийских ударов, а при минимальной переделке применяться и для сброса боеприпасов. Общая стоимость дронов составила около $1 млн. Люксембург поставил Украине шесть беспилотников Primoco One 150 чешского производства. Они предназначены для разведки и выполнения задач по наблюдению за противником.

Последние атаки дронов ВСУ на территорию РФ

Российские силы ПВО в ночь на 28 августа в Подмосковье сбили дрон, летевший по направлению к столице. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инцидент произошел в небе над Люберцами. Как рассказала местная жительница, из-за уничтожения БПЛА у нее обвалился потолок.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 28 августа, что на полуострове российские силы ПВО сбили два украинских разведывательных беспилотника.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА. Сохраняйте спокойствие и доверяйте официальным источникам информации», — заявил он.

Минобороны России также отметило, что около 10:30 утра 28 августа в небе над Крымом сбили два украинских беспилотника. В ведомстве уточнили, что аппараты были самолетного типа.

В Курске 27 августа в жилой дом врезался украинский БПЛА. В результате происшествия никто не пострадал, на некоторых этажах выбило стекла. В тот же день в Минобороны России сообщили, что силы ПВО уничтожили беспилотники над Брянской и Курской областями.

«27 августа в ночные и утренние часы были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа», — заявили в военном ведомстве.

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