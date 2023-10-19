Правда ли, что украинцам блокируют банковские карты за неявку в военкомат На Украине рассказали о новом способе борьбы с уклонистами

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Адвокат Владимир Крекотень в Telegram-канале рассказал, что на Украине стали блокировать банковские карты призывникам, которые не являются в военкомат. Какие подробности известны?

Что известно о блокировке карт призывникам на Украине

По словам Владимира Крекотеня, если военкомат считает, что вручил повестку призывнику в соответствии с процедурой, а он не явился, то его могут привлечь к административной ответственности. В частности человеку заблокируют банковскую карту.

«Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности», — пояснил специалист.

До этого на Украине уже появлялась информация о том, что в случае неявки в военкомат могут заблокировать банковскую карту. Однако адвокат Андрей Межирицкий опроверг эти слухи и заявил, что счет блокируют только в случае неуплаты административного штрафа.

«Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть так же, как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность — в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия», — сообщил он.

Законно ли блокировать карты призывникам

В действующем законодательстве Украины нет положения, которое давало бы разрешение на блокирование счетов призывников, уклоняющихся от мобилизации. Исполнительная служба может заблокировать счета, только если военнообязанный не уплатил административный штраф.

Почему граждане Украины с «белыми билетами» уезжают из страны

Бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что мужчины призывного возраста с «белыми билетами» (освобождение от военной службы) стали массово покидать страну. По его словам, только за последний месяц уехало около 20 тысяч граждан.

«Когда Украина объявила о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с „белыми билетами“, признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета, массово ринулись покидать страну. За месяц около 20 тысяч белобилетчиков выехали за границу», — рассказал Азаров.

Он отметил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены, что «ресурс уезжает» и вскоре некого будет призывать. Поэтому руководство страны выпустило негласное указание для Госпогранслужбы не выпускать с Украины мужчин призывного возраста, которые не подлежат мобилизации.

Азаров подчеркнул, что даже при наличии всех документов пограничники не выпустят гражданина. Вместо этого его направляют на повторную медицинскую комиссию в территориальные центры комплектования (ТЦК).

«Ну, а ТЦК дано другое указание — признавать частично годными и всех отправлять на фронт», — добавил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему ВСУ испытывают проблемы с пополнением своих рядов

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с пополнением своих рядов, в связи с чем Верховная рада начала обсуждение законопроекта о возрастных ограничениях для солдат. По его словам, в плен ВС РФ все чаще стали попадать украинские солдаты 60 и 70 лет.

«ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением своих рядов. Буксует мобилизационная кампания. Украинские „слуги народа“ хотят убрать верхнюю планку призыва — служи до смерти. При этом в Киеве все громче звучат требования набирать больше именно молодых парней», — сказал Небензя.

Он отметил, что «25-летние у Киева заканчиваются, как и 45-летние», и теперь «настает черед пенсионеров становиться пушечным мясом».

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