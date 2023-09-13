Правда ли, что Украина может официально объявить войну России осенью Экс-депутат Рады заявил о готовности Зеленского объявить войну России

Фото: Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский собирается начать всеобщую мобилизацию в стране в конце осени, сообщил бывший украинский депутат Илья Кива. Что об этом известно?

Что Илья Кива сказал про планы Зеленского

Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский готовится к всеобщей мобилизации. По его словам, Киев готов официально объявить Москве настоящую войну уже осенью.

«Формально у Зеленского основания на это есть, и все к этому шагу уже готово. Крыса, загнанная в угол, будет кусать», — сообщил Кива.

Он предположил, что это может быть сделано для ликвидации протестных слоев населения. Также подобное действие поспособствует отмене выборов и позволит Киеву продолжать получать от Запада помощь.

«Это позволит уничтожить, стереть протестное население. Сделает невозможным проведение выборов. А главное — вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в этой войне из-за угрозы перерастания в третью мировую и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы», — уточнил бывший украинский депутат.

В чем Зеленский обвинил страны Запада

Недавно Владимир Зеленский заявил, что страны Запада помогли России подготовиться к контрнаступлению ВСУ из-за того, что вооружение шло на Украину очень долго. По его словам, российские силы успели закрепиться на украинских землях, а также заминировать поля.

«Мы ждали поставок от Запада слишком долго. Мы дали России слишком много времени для подготовки к контрнаступлению. Россия закрепилась на Украине, заминировала поля», — уверен Зеленский.

Также украинский лидер сообщил, что не верит в успех украинского контрнаступления. Он отметил, что ВСУ несут большие потери в ходе наступательных действий. При этом, по словам Зеленского, украинская армия не собирается отступать.

Почему ВСУ не могут переломить ситуацию на фронте

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины не могут переломить ситуацию в зоне спецоперации, поскольку бойцы ВС РФ действуют грамотно и профессионально.

«ВСУ не могут прорвать нашу оборону, так как бойцы ВС РФ действуют грамотно и профессионально. Предположу, что российские ССО работают по ближним тылам ВСУ в Черниговской, Сумской областях. Уничтожается большое количество личного состава ВСУ и западной техники. Киев отправил Challenger 2, когда прибудут американские Abrams — наступит и их черед. Для нашего ПТРК „Корнет“ преград нет», — сказал он.

Он не исключил, что ВСУ будут пытаться «срывать злость» и атаковать мирные города, так как Киев не сумел минувшим летом зайти в Крым.

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме сообщил, что с начала контрнаступления украинская армия потеряла 71 тысячу человек. По его словам, ВС РФ уничтожили 543 танка и 18 тысяч бронемашин.

В Минобороны России отметили, что украинские военные несут большие потери и не могут закрепиться в населенном пункте Опытное, который находится к северу от Донецка.

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