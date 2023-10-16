Правда ли, что на Украине массово призывают мужчин с «белыми билетами» Азаров заявил, что призывники с «белыми билетами» массово покидают Украину

Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в своем Telegram-канале, что мужчины призывного возраста, имеющие так называемые «белые билеты», массово покидают Украину. Что об этом известно?

Что рассказал Азаров о «белобилетчиках»

Экс-премьер Украины отметил, что Киев негласно запретил выпускать из страны негодных к службе в вооруженных силах граждан, чтобы отправить их в армию и затем на передовую в зону СВО.

«Когда киевский режим объявил о новой волне мобилизации в сентябре, украинцы призывного возраста с „белыми билетами“ — признанные непригодными к службе и снятые с воинского учета — массово ринулись покидать Нэньку (Украину. — NEWS.ru). За месяц около 20 000 белобилетчиков выехали за границу», — написал он.

По словам Азарова, после этого украинские власти приняли решение и негласно отдали приказ Госпогранслужбе не выпускать мужчин из страны и отправлять их в военкоматы.

«Кстати, это идет вразрез с п. 2 „Правил пересечения государственной границы гражданами Украины“, где сказано, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу», — пояснил бывший премьер-министр.

Азаров подчеркнул, что даже если у мужчины есть все необходимые документы, то его все равно не выпустят из страны. По его словам, вместо этого граждан отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования, где их признают частично годными и забирают на фронт.

Фото: Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о новых правилах набора на службу в ВСУ для ограниченно годных

В конце августа 2023 года Министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому в армию начнут брать граждан, считающихся ограниченно годными. Они будут призываться в рамках мобилизации для исполнения военной специальности, которую назначит врачебная комиссия. Также снижены требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты в период мобилизации и военного положения.

В приказе говорится, что военно-врачебная комиссия перестанет признавать негодными граждан, имеющих такие заболевания, как клинически излеченный туберкулез, вирусный гепатит, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций, невротические расстройства, медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы и ряд других. Данные о состоянии здоровья мужчин будут браться из электронной системы.

Также Минобороны Украины повысит требования к набору персонала для военно-врачебной комиссии. Временные ВВК должны возглавлять доктора с опытом работы на соответствующих должностях не менее трех лет.

Сколько Запад потратил на разрушение Украины

По мнению Азарова, западные страны потратили около $160 млрд на разрушение Украины.

«За год административно-бюджетное управление США потратило на украинский конфликт $101 млрд. Еще €60 млрд потратили страны того самого ЕС, по информации главы европейской дипломатии Борреля», — сказал бывший премьер.

Также Николай Азаров подчеркнул, что спонсорам Киева «никаких денег не жалко, лишь бы украинцы массово гибли в ходе конфликта».

«Так почему же украинцы до сих пор не поняли, что Западу никаких денег не жалко, лишь бы украинские мужчины (а вскоре и женщины) гибли под Бахмутом, Работино и множеством других населенных пунктов Украины в угоду их целям и геополитическим интересам?» — задался вопросом экс-премьер.

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