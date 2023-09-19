Правда ли, что Германия отказалась от обучения украинских пилотов на F-16 Писториус: Германия не готова учить украинских пилотов управлению F-16

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Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страна не готова организовать для украинских пилотов обучение управлению американскими истребителями F-16. Что об этом известно, кто возьмется за тренировку летчиков Вооруженных сил Украины?

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, Берлин намерен сосредоточиться на обеспечении украинской армии артиллерией, средствами ПВО и отопительными системами в преддверии предстоящей зимы.

«Наша помощь сосредоточена на артиллерии, противовоздушной обороне, бронированных боевых машинах и инженерных способностях. <...> Мы поддерживаем тем, в чем мы хороши и в чем больше всего нуждается Украина. В рамках коалиции истребителей свои сильные стороны демонстрируют другие партнеры. И это к лучшему», — отметил Писториус.

Министр обороны также заметил, что не видит опасности того, что Германия станет участником конфликта.

Что известно о поставках истребителей F-16 на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «прорывной договоренности» с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. При этом премьер-министр Марк Рютте отказался назвать точное число самолетов, которые Амстердам намерен передать украинским военнослужащим.

Дания также заявила о готовности передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) 19 американских истребителей, причем шесть из них должны быть доставлены до конца года.

О готовности предоставить Украине истребители F-16 сообщили и в Норвегии, однако точное число боевых машин для передачи не называлось.

Кто будет обучать украинских летчиков пилотированию F-16

Бельгия в 2024 году намерена отправить в Данию около 50 своих сотрудников и два самолета F-16 для обучения пилотов ВСУ. Министр обороны страны Людивин Дедондер заявила 15 сентября, что также шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение в Бельгии для последующей тренировки украинских военных.

В ближайшее время Министерство обороны Бельгии также намерено направить команду из трех солдат в учебный центр украинских пилотов F-16 в Дании.

Пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Штаты начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 в октябре текущего года в штате Аризона.

«Министерство обороны объявляет сегодня, что Соединенные Штаты начнут вскоре обучать украинцев пилотированию и управлению истребителями F-16 <...> вслед за обучением пилотов английскому языку в сентябре. Обучение на F-16 начнется в октябре на базе», — сказал он.

По словам Зеленского, Греция также войдет в число государств, которые примут участие в обучении украинских летчиков на истребителях F-16.

Как в России отреагировали на поставки Украине F-16

Президент России Владимир Путин заявил, что передача странами Запада истребителей F-16 Украине приведет к затягиванию конфликта.

«Поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов и снарядов с обедненным ураном, не влияют на ситуацию, это затягивает конфликт», — отметил глава РФ.

Бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил, что в России уже отработаны способы уничтожения F-16. Он заверил, что у российской армии не возникнет проблем с уничтожением западных истребителей.

«Мы на полигонах уже аналоги эти отрабатывали. Способы и методы ведения боевых действий F-16 мы знаем прекрасно, радиоэлектронное оборудование мы знаем прекрасно. Знаем, какие средства РЭБ на них могут влиять, знаем сильные и слабые стороны. F-16 — хороший самолет, но Cу-27 не хуже», — заметил генерал-лейтенант.

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