Права на товарные знаки «Балтики» передали незаконно Роспатент: в трех странах выявлена незаконная передача товарных знаков «Балтики»

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Специалисты Роспатента сообщили о нарушениях при передаче прав на товарные знаки компании «Балтика». В ходе проверки выявлены ненадлежащие сделки при этих операциях, проходящих в странах СНГ, Монголии и Грузии, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ведомства.

В письме Роспатента, отправленном в различные надзорные министерства, а также в МИД, указывается, что три сделки, в которых фигурируют иностранные лица, оформлены ненадлежащим образом. Нарушения касаются Киргизии, Таджикистана и Монголии. Также отмечается, что в одной из стран уже отреагировали на ситуацию.

Кыргызпатент в результате приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan, — уточняется в сообщении.

В случае Киргизии, добавляет газета, на фоне приостановки регистрации лицензии «Балтика» сохраняет за собой право на товарные знаки, при чем на неопределенный срок. Предполагается, что киргизская сторона ждет начала рассмотрения дела в судах России.

Как ранее сообщалось, убытки датской компании Carlsberg, до 2023 года контролирующей «Балтику», после ухода из России увеличились почти в 40 раз. Известно, что на фоне деконсолидации российского бизнеса организация потеряла 40,8 млрд крон (около $5,9 млрд).