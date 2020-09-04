Пранкеры опровергли свою причастность к разговору Берлина и Варшавы

https://static.news.ru/photo/4427f69a-eee6-11ea-ac79-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что не имеют отношения к разговору об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, перехваченному белорусской разведкой.

Мы к этому не имеем отношения, — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Ранее президент Белоруссии заявил, что у него есть запись разговора между некими официальными лицами в Берлине и Варшаве, которые обсуждают «отравление» Навального, говоря, что подтверждение отравления не так важно — на войне «всякие методы хороши». Кроме того, абонент из Варшавы называет самого Лукашенко «крепким орешком».

Запись разговора была опубликована в эфире государственного телевидения Белоруссии. Некоторые стали приписывать этот разговор российским пранкерам.

Вован и Лексус часто разыгрывают американских и европейских политиков: они позвонили американскому губернатору штата Орегон Кейт Браун от имени представителей президента Украины Владимира Зеленского, разыграли президента Польши Анджея Дуду, пообщались с Берни Сандерсом от имени Греты Тунберг, а также пошутили над президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом писал NEWS.ru.