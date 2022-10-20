Только две страны НАТО не согласовали расширение Столтенберг: Венгрия и Турция не согласовали вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Практически все страны Североатлантического альянса, 28 из 30, ратифицировали протоколы о вхождении Швеции и Финляндии в состав военно-политического блока, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном. По его словам, союзники Альянса окажут поддержку Хельсинки и Стокгольму, если те «окажутся под давлением», передает РИА Новости.

Как приглашенные страны, вы (Швеция и Финляндия. — NEWS.ru) в настоящее время интегрируетесь в политические и военные структуры. Многие страны предоставили гарантии безопасности обеим странам. НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря. Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО, — сказал Столтенберг.

17 октября стартовали плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon). В них принимают участие 14 стран, задействовано около 60 самолетов. Учения пройдут с 17 по 30 октября. В Альянсе заявили, что маневры будут проводиться над северо-западом Европы — в воздушном пространстве Бельгии, Великобритании, и над Северным морем. Сообщается, что боевое оружие задействовано не будет.

Ранее главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер заявил, что НАТО угрожает конфликт, который разгорается между Турцией и Грецией. По его мнению, в ситуации экономической нестабильности Анкара может пойти на то, что ее войска «могут внезапно появиться однажды ночью» в Греции.