Праймериз демократов в штате Нью-Йорк отменили

https://static.news.ru/photo/938ab2e2-88c8-11ea-a7a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNN/Global Look Press

Пандемия коронавируса в США стала причиной отмены праймериз Демократической партии страны в штате Нью-Йорк.

Отмечается, что праймериз, которые ранее были перенесены на 23 июня, решено отменить совсем из-за угрозы заражения короновирусом. Это стало возможным после того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля отказался от участия в предвыборной гонке.

Как сообщает агентство Associated Press, таким образом единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства остается бывший вице-президент США Джозеф Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что после недостаточного количества полученных голосов делегатов по итогам праймериз в США сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен приняла решение выйти из президентской гонки. Об этом СМИ сообщили 5 марта. До проведения голосования Уоррен была фаворитом «левых» либералов. Однако на праймериз преобразовать поддержку указанной части американского общества в голоса ей не удалось. Уоррен не удалось победить ни в одном из 14 штатов во время «супервторника».