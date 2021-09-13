Прага отреагировала на просьбу Киева выдать задержанного в Чехии россиянина

Украина сделала запрос о выдаче задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти. Решение по запросу примет городской суд Праги. Перед этим следствие должно будет установить, не существует ли каких-либо препятствий для передачи гражданина РФ киевским властям. Об этом пишет РИА Новости.

Вопрос о возможности выдачи будет решать по предложению прокурора горсуд в Праге. Но сейчас должно состояться так называемое предварительное расследование, цель которого — выяснить, не препятствуют ли возможной выдаче некоторые факты, — заявил представитель пражской прокуратуры Алеш Цимбал.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства юстиции Чехии Владимир Ржепка рассказал, что Киев обратился с просьбой о выдаче Франчетти, чьё дело в настоящий момент находится на рассмотрении городской прокуратуры Праги.

Проводятся некоторые предварительные следственные действия, которые предусмотрены законом о международном сотрудничестве, — уточнил представитель чешского Минюста.

Ранее сообщалось, что поддержавший воссоединение Крыма с Россией активист Александр Франчетти задержан в аэропорту Праги. Как позже выяснилось, это произошло на основании ордера на арест, выданного Украиной. Кроме того, Киев работает над завершением процедур для передачи задержанного в Праге россиянина Украине.