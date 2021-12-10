«Позорный вердикт»: Захарова о решении британского суда по Ассанжу

Решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, разрешившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, является позорным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале, добавив, что это проявление людоедского мировоззрение.

Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий», — написала она.

Ранее сегодня Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, поддержав тем самым апелляцию Министерства юстиции США. Дело будет возвращено в суд первой инстанции — Вестминстерский магистратский суд.

США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в Соединённые Штаты Америки ему грозит тюремный срок до 175 лет. Также есть риск, что основателя WikiLeaks приговорят к смертной казни.

Ранее сообщалось, что Ассанж за время пребывания в британской тюрьме строгого режима Белмарш очень сильно похудел и выглядит нездоровым. Его невеста Стелла Морис заметила, что у него похудели руки.