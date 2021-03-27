«Позор»: бывший военный атташе США в Афинах назвал Грецию «нищей»

https://static.news.ru/photo/37a7fd04-8fb1-11eb-a600-96000091f725_660.jpg Фото: Fotostand / Dostmann/Global Look Press

Бывший военный атташе США в Афинах Роберт Палм вызвал скандал после того, как назвал Грецию «нищей».

Возмущение греков вызвал комментарий Палма в Twitter во время обсуждения того, какие фрегаты для греческого флота закупить — французские или американские.

Один из пользователей опубликовал в соцсети фотографии разных фрегатов и подписал «Что я хотел» и «Что мне дадут».

Беднякам не приходится выбирать (beggars can't be choosers), — ответил пословицей Палм.

Его комментарий вызвал резкую волну негодования греков, которые отметили, что называть «нищей» страну, подобной греческой, особенно в дни празднования 200-летия национально-освободительной революции, крайне неуважительно.

Позор. Думай в следующий раз, прежде чем говорить, — написал пользователь Станитсас Харалампос.

Позднее Палм удалил сообщение и извинился, отметив, что как частное лицо он не говорит ни от американского правительства, ни от военно-промышленной корпорации Lockheed.

Я удалил свой предыдущий твит, потому что мой комментарий, который не должен был быть грубым или неуважительным, не был хорошо продуман и, к сожалению, [был] оскорбительным. Мне искренне жаль, — написал он.

Однако многие посчитали, что его извинения фальшивы, и выразили надежду, что греческое правительство выберет предложение Франции, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом передал коллеге привет от президента России Владимира Путина.