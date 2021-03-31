Познер сообщил, что находится в безопасности

https://static.news.ru/photo/d47b4bec-4f7d-11ea-8cf2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российский журналист Владимир Познер, находящийся в Грузии, сообщил, что находится в безопасности, которую обеспечивают сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Я сейчас в гостинице. В безопасности, — рассказал журналист.

Ранее стало известно, что возле гостиницы, где поселился Познер, собрались протестующие, требующие выдворить журналиста из страны. В качестве одной из причин называется то, что телеведущий якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.

Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля, однако теперь, по его признанию, это может произойти раньше.

Независимость Абхазии и Южной Осетии были признаны РФ в августе 2008 года после акта вооружённой агрессии Тбилиси против Цхинвала. Российское руководство неоднократно заявляло, что признание независимости двух бывших грузинских автономий объективно отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Однако Грузия продолжает отказываться признать независимость республик.

Тбилиси объявил Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями. По грузинским законам посещение этих территорий без официального разрешения грузинских властей является незаконным. В качестве наказания нарушителям грозит тюремное заключение на срок до 4 лет или крупный денежный штраф.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский телеведущий Владимир Познер считает, что именно Борис Ельцин, а не Михаил Горбачёв виноват в развале Советского Союза. Хотя именно первого президента СССР винят в произошедшем.