https://static.news.ru/photo/258680d4-a29e-11e9-8870-fa163e074e61_660.jpg Телеведущий Владимир Познер Фото: Komsomolskya Pravda/Global Look Press

Отношения между Россией и Францией во времена президентства Жака Ширака были лучше, чем в настоящее время. Такого мнения придерживается телеведущий Владимир Познер.

Отчасти он склонен объяснять это тем, что Россия тогда была менее настроена на защиту своих национальных интересов и не готова к тому, чтобы вступать в противоборство с США.

Со временем и Россия, и Франция стали другими. Последняя сегодня, по словам Познера, как и многие другие европейские державы, послушно следует за США, утратила самостоятельность и не имеет собственной позиции в отношении РФ, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее News.ru писал, что сенатор Алексей Пушков назвал Ширака искренним другом России.