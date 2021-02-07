Познер назвал сроки открытий границ после пандемии в мире

https://static.news.ru/photo/4eaea3b2-4a17-11ea-b794-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look

Россияне смогут свободно ездить по миру уже к июлю 2021 года. Таким прогнозом поделился телеведущий Владимир Познер.

На своём ресурсе «Познер Online» он высказал предположение , что к середине лета во многих странах начнут снимать карантин и мир вернётся к нормальной жизни. Однако это произойдёт лишь при условии массовой вакцинации.

Если этого не произойдет, прошу не судить меня строго, — сказал ведущий.

При этом Познер довольно негативно оценил ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в западных странах.

В Англии сейчас, ну, ужас. Какой-то кошмар настоящий. В Германии тоже не здорово, — заявил журналист.

Владимир Познер неоднократно призывал так называемых ковид-диссидентов изменить свою точку зрения и относиться к вирусу серьёзно. Известно также, что 65-летняя супруга телеведущего перенесла заболевание в лёгкой форме.

Ранее Владимир Позер назвал нездоровым современное состояние журналистики. По его мнению, является ненормальным, когда иностранные и отечественные журналисты стремятся подчеркнуть всё негативное, что происходит друг у друга. Об этом писал NEWS.ru.

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