Познер назвал сроки открытий границ после пандемии в мире

Россияне смогут свободно ездить по миру уже к июлю 2021 года. Таким прогнозом поделился телеведущий Владимир Познер.
На своём ресурсе «Познер Online» он
Если этого не произойдет, прошу не судить меня строго, — сказал ведущий.
При этом Познер довольно негативно оценил ситуацию с коронавирусом, которая сложилась в западных странах.
В Англии сейчас, ну, ужас. Какой-то кошмар настоящий. В Германии тоже не здорово, — заявил журналист.
Владимир Познер неоднократно призывал так называемых ковид-диссидентов изменить свою точку зрения и относиться к вирусу серьёзно. Известно также, что 65-летняя супруга телеведущего перенесла заболевание в лёгкой форме.
Ранее Владимир Позер назвал нездоровым современное состояние журналистики. По его мнению, является ненормальным, когда иностранные и отечественные журналисты стремятся подчеркнуть всё негативное, что происходит друг у друга. Об этом писал NEWS.ru.
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