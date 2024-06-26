«Позиция огромной силы»: в Италии объяснили уверенность Путина Аналитик Орсини: Путин диктует условия по Украине, поскольку уверен в победе РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выдвинул Украине жесткие условия для переговоров, так как уверен в победе российской армии, пишет аналитик Алессандро Орсини в своей статье для итальянского издания Il Fatto quotidiano. По его словам, Киев терпит поражение и полностью зависит от западной помощи, российский лидер же осознает, что в будущем положение ВСУ станет только хуже.

Путин много требует? Почему? Потому что он осознает, что находится в позиции огромной силы, а украинская армия постепенно разваливается, — отмечает журналист.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американским властям не нужен мир на Украине, они намерены добиваться стратегического поражения России. По его словам, инициатива российского президента по украинскому конфликту потребует колоссальных усилий и решимости, ее реализация может занять годы.

14 июня Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Москва делает еще одно реальное мирное предложение Украине. Он призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, РФ также нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих.