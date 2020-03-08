https://static.news.ru/photo/1dd0b486-6170-11ea-91d2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Мэтт Шлапп Фото: AP/TASS

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп, пожавший руку президенту США Дональду Трампу, имел краткий контакт с инфицированным человеком. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

Ранее сообщалось, что один из посетителей ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, которая прошла с 26 по 29 февраля 2020 года, оказался заражён новым типом коронавируса.

У меня был с заражённым очень короткий контакт, — сказал Шлапп.

Он добавил, что не знал об этом в тот момент и что заболевший лично не посещал мероприятия в главном зале.

Трамп после сообщения о присутствии заражённого на митинге заявил, что его «совершенно не беспокоит» эта ситуация.

Ранее NEWS.ru рассказал, как организаторы заявляли, что посетитель никак не контактировал с американским лидером или его коллегами и даже не посещал главный зал конференции, в котором выступали Дональд Трамп и Майкл Пенс.