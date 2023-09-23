Пожар вспыхнул на НПЗ в порту Кувейта

Фото: Asad/XinHua/Global Look Press

Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в главном порту Кувейта Аль-Ахмеди, сообщает Кувейтская национальная нефтяная компания KNPC в социальной сети Х (бывший Twitter). Огонь возник вечером в пятницу, 22 сентября, на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Некоторое время назад на нефтеперерабатывающем заводе в порту Аль-Ахмади в шестом районе энергоблока № 35 произошел пожар. В настоящее время пожарные команды нефтеперерабатывающего завода борются с огнем, — говорится в сообщении.

В компании пообещали в ближайшее время представить более подробную информацию. В то же время очевидцы в социальных сетях поделились кадрами с места событий. Там видно, как пламя охватывает предприятие и освещает ночное небо над городом.

Ранее стало известно о том, что крупный пожар произошел в котельной города Углегорска на Сахалине, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В тушении принимали участие 17 человек и шесть единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возникновения огня будут устанавливаться позже.