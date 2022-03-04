Пожар произошёл на Запорожской АЭС

Пожар произошёл на территории Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы станции Андрея Туза СМИ также опубликовали видеокадры с места происшествия.
Пожар на атомной электростанции, — заявил Туз.
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В свою очередь, мэр города Энергодара Дмитрий Орлов
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков
Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.