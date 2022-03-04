Пожар произошёл на Запорожской АЭС

Пожар произошёл на территории Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы станции Андрея Туза СМИ также опубликовали видеокадры с места происшествия.

Пожар на атомной электростанции, — заявил Туз.

Также было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

В свою очередь, мэр города Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что по зданиям и блокам Запорожской АЭС якобы вёлся непрерывный обстрел, в результате чего крупнейшая в Европе атомная электростанция загорелась.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил , что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. По его словам, российские военные в рамках спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, персонал которой работает в обычном режиме.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.