Пожар охватил торговый центр Centaurus Mall в Пакистане

Фото: Jiang Chao/XinHua/Global Look Press

Торговый центр Centaurus Mall

В торговом центре Centaurus Mall в центре Исламабада произошел пожар, сообщает BBC. На видео, опубликованных в Сети, виден столб дыма, возникший в результате пожара. Очевидцы также сняли ролики внутри ТЦ.

Посетители центра ринулись к выходу после того, как увидели разгорающееся пламя. По информации местных полицейских, все люди, находящиеся в ТЦ, были эвакуированы. Пожарные приступили к тушению пожара.

Также стало известно, что в турецком Стамбуле прогремел мощный взрыв в районе Кадыкей на азиатском побережье города. На месте происшествия работают службы скорой помощи и пожарные расчеты. Один человек ранен. По предварительной информации, в здании Фикиртепе в азиатской части города что-то взорвалось, после чего здание загорелось. Огонь распространился на другие строения, пожарные занимаются его тушением.

До этого стало известно, что на северо-западе Москвы заискрилась радиотелебашня, на место выехали пожарные. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС пояснили, что пожара на сооружении нет.

Кроме того, в районе Нагатинский Затон на юге Москвы без света остались несколько улиц. Обесточены оказались дома от Кленового бульвара до проспекта Андропова.