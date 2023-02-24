Пожар на нефтехранилище может оставить без топлива целую страну Пожар произошел на крупнейшем нефтехранилище Мексики Tuzandepetl

Фото: Gazprom/Global Look Press

Сильный пожар начался в Мексике на крупнейшем в стране нефтехранилище Tuzandepetl. Оно принадлежит государственной компании Pemex и находится в восточном штате Веракрус. Об сообщает на своей странице в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям. По имеющимся данным, загорелся трубопровод.

На территории принадлежащего Pemex объекта Tuzandepetl загорелся трубопровод. Пожар продолжается, с ним борются работники компании и сотрудники муниципального управления по чрезвычайным ситуациям, — говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Власти призвали местных жителей следить за оповещениями о ситуации. Также была проведена эвакуация учащихся и преподавателей университета, находящегося в муниципалитете Исуатлан-дель-Суресте.

Ранее сообщалось о пожаре на нефтехранилище на Кубе. Причиной стал удар молнии, попавший в купол резервуара, где находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. В дальнейшем пламя перекинулось на соседний резервуар, за чем последовала серия взрывов. Пострадал по меньшей мере 121 человек, 36 госпитализированы. Еще 17 считаются пропавшими без вести.