Познер предположил, кто станет следующим президентом Франции
Познер предположил, что Макрон выиграет следующие президентские выборы во Франции
Никита Чайка
Никита Чайка
10:48, 15 февраля 2022
Владимир ПознерФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, считает, что на апрельских президентских выборах во Франции победит действующий глава государства Эммануэль Макрон. В интервью РИА Новости он сказал, что в последнее время руководитель республики проявляет очень большую активность и стремится занять место Ангелы Меркель в Евросоюзе.
Я полагаю, что выиграет Макрон. У него, во-первых, конечно, административный ресурс, который всегда есть у главы государства. Кроме того, он проявляет очень большую активность последнее время и в какой-то степени пытается сделать так, чтобы он занял место Меркель, а Франция заняла место Германии.<...>Я не люблю предсказывать. Это бессмысленно, но думаю, что у Макрона наибольшие шансы выиграть, — поделился мнением Познер.
Телеведущий не стал отвечать, кому он отдаст свой голос на предстоящих выборах во Франции.
Нет, я никогда не говорю, — ответил он.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле. Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Тем не менее не исключено, что он вновь поучаствует в предвыборной гонке.
Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Париж выйдет из НАТО в случае её победы на выборах. По мнению политика, Франция должна защищать свои интересы, а также выйти из логики военных блоков. Выход из Североатлантического альянса сделает невозможным втягивание страны в чужие конфликты.