Познер предположил, кто станет следующим президентом Франции

Журналист и телеведущий Владимир Познер, имеющий французское гражданство, считает, что на апрельских президентских выборах во Франции победит действующий глава государства Эммануэль Макрон. В интервью РИА Новости он сказал, что в последнее время руководитель республики проявляет очень большую активность и стремится занять место Ангелы Меркель в Евросоюзе.

Я полагаю, что выиграет Макрон. У него, во-первых, конечно, административный ресурс, который всегда есть у главы государства. Кроме того, он проявляет очень большую активность последнее время и в какой-то степени пытается сделать так, чтобы он занял место Меркель, а Франция заняла место Германии.<...>Я не люблю предсказывать. Это бессмысленно, но думаю, что у Макрона наибольшие шансы выиграть, — поделился мнением Познер.

Телеведущий не стал отвечать, кому он отдаст свой голос на предстоящих выборах во Франции.

Нет, я никогда не говорю, — ответил он.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле. Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Тем не менее не исключено, что он вновь поучаствует в предвыборной гонке.

Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Париж выйдет из НАТО в случае её победы на выборах. По мнению политика, Франция должна защищать свои интересы, а также выйти из логики военных блоков. Выход из Североатлантического альянса сделает невозможным втягивание страны в чужие конфликты.