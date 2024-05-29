Появление дрона США над Черным морем связали с ударами по Крыму Военэксперт Леонков: дрон-разведчик США собирает информацию для ударов по Крыму

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru предположил, что беспилотники США над Черным морем могут собирать информацию для будущих ударов по Крыму. Он отметил, что космическая разведка может дать только статику, а иногда требуется верификация для понимания, что из себя представляет объект.

Любой западный самолет или беспилотник воздушной разведки, пролетая над нейтральными водами акватории Черного моря, собирает разведывательную информацию для ударов по Крыму или Краснодарскому краю. Космическая разведка дает статику, а иногда нужна верификация, чтобы понять, что из себя представляет объект, по которому планируется нанести удар, — пояснил эксперт.

По словам Леонкова, самолеты-разведчики или беспилотники заставляют активизироваться ПВО. По собранной информации позже можно проложить маршрут ракет или дальнобойных дронов, чтобы те достигли цели, уточнил эксперт.

Самолет-разведчик или беспилотник-разведчик заставляет нашу ПВО активироваться. Они видят, где есть ПВО, а где нет, чтобы потом проложить маршрут дальнобойных беспилотников, либо ракетами Storm Shadow или ATACMS, чтобы они долетели до цели, огибая систему ПВО, — заключил Леонков.

Минобороны РФ ранее сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России обнаружили и ликвидировали два морских беспилотника Военно-морских сил Украины в черноморской акватории. Отмечается, что дроны следовали в сторону Крыма.