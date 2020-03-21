https://static.news.ru/photo/2de990d2-6c41-11ea-80a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.

Слово представляет слияние названия болезни и слова «идиот» — Covidiot («ковидиот»). В качестве примера употребления приведено следующее предложение: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».

Также ковидиотами предлагается называть паникующих людей, скупающих различные товары, из-за чего другие не могут их приобрести.

Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке? — приводится пример употребления термина.

NEWS.ru писал, что жители Британии за три недели из-за паники скупили товаров на миллиард фунтов. Власти заявили, что в стране наблюдается пик покупательской активности, который подобен рождественскому ажиотажу.

Такой спрос на продукты в Британии не редкость. Так, в августе 2019 года каждый пятый житель страны скупал продовольствие и лекарства, так как опасался негативных последствий Brexit. Всего британцы тогда потратили более 4 млрд фунтов стерлингов.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, умерли более 13 тысяч, поправились более 95 тысяч. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.