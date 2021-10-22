Появилось видео Саакашвили во время его пересечения грузинской границы

Грузинский телеканал «Имеди» показал видео, изъятое из мобильного телефона бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. На нём он снимает себя в грузовике, тайно доставившем его в Грузию.

Экс-президент незаконно прибыл в Грузию на пароме «Вильнюс», который доставил его в порт Поти. Судно в числе прочих транспортных средств везло и грузовик с Саакашвили, в котором он находился в течение двух суток.

На кадрах политик сидит в вентиляционном отсеке грузовика. Он выглядит взволнованным и вспотевшим.

Накануне в Сети появилось видео, как Саaкашвили, находящийся в камере, машет рукой из-за решётки открытого окна. Напротив здания тюрьмы стоят его сторонники с флагами Грузии и выкрикивают его фамилию, а также обращаются к нему со словами поддержки.

Напомним, Саакашвили был арестован 1 октября сразу после возвращения в Грyзию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заoчно осуждён.