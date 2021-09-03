Появилось видео с пленённым президентом Гвинеи

В Интернет выложили видео, на котором запечатлён уже схваченный путчистами президент Гвинеи Альфу Конде. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео свергнутый гвинейский лидер явно напряжён. Судя по содержанию ролика, политик находится под конвоем военных в полном снаряжении.

Ранее армейские подразделения вооружённых сил страны окружили президентский дворец. Все трассы, ведущие к резиденции лидера страны Альфу Конде также были блокированы военными. На данный момент информации о погибших или раненых не поступало. Российское дипломаты, находящие в Конакри рассказали, что у них всё в порядке, работа дипломатического представительства идёт в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в столице Экваториальной Гвинеи Конакри произошёл госпереворот. Военные обратились к гражданскому населению города с просьбой разойтись по домам и не выходить на улицы. В свою очередь, силы, сохранившие лояльность президенту, сумели арестовать 25 военнослужащих взбунтовавшейся армии.