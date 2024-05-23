Появилось видео с новой необычной «выходкой» президента Аргентины Президент Аргентины исполнил песню на стадионе перед тысячами граждан

Фото: MatÃƒÂ�As Baglietto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хавьер Милей

Президент Аргентины Хавьер Милей исполнил песню на стадионе в Буэнос-Айресе, где собрались свыше 11 тысяч человек, передает телеканал TN. Там состоялось мероприятие, посвященное презентации книги главы государства «Капитализм, социализм и неоклассическая ловушка». При этом Милей не выделял средства на событие из бюджета страны.

Президент исполнил свою версию песню рок-группы «Ла-Ренга». В ней он пообещал «сожрать» политическую «касту» Аргентины.

Привет всем! Я лев — зверь, рычащий посреди проспекта. Я обещаю заглотить политическую касту Аргентины, — спел глава Аргентины.

Известно, что Милей и его сторонники сравнивают себя со львами. Изображение хищника присутствует на футболках и толстовках, которые продают на мероприятиях, связанных с президентом. На «концерте» Милея ему аккомпанировала группа, состоящая из близких для него людей.

Ранее стало известно, что Мадрид отозвал своего посла в Аргентине для консультаций и потребовал извинений от президента республики Хавьера Милея. Глава южноамериканской страны до этого обвинил супругу испанского премьера Педро Санчеса Бегонью Гомес в коррупции.