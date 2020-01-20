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Китайские специалисты подтвердили, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку. Об этом заявил глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.

В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая, они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса. Поэтому сейчас определенно точно можно сказать, что вирус...