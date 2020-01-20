Фото: cell105/flickr.com

В Сети обсуждается видео с показательных выступлений танковых экипажей в Индии. На кадрах можно увидеть, как под громкие возгласы зрителей один из Т-72 осуществляет выстрел на ходу, не меняя направления движения, а второй выезжает за территорию полигона и сносит ограждение перед трибуной со зрителями.

При этом мнения пользователей Сети разделились. Одни предлагают оценить мастерство танкового экипажа ВС Индии, другие задаются вопросом: когда к индийским танкистам применят меры дисциплинарного характера.

Ранее фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота. На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях