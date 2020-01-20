В Сети обсуждается видео с показательных выступлений танковых экипажей в Индии. На кадрах можно увидеть, как под громкие возгласы зрителей один из Т-72 осуществляет выстрел на ходу, не меняя направления движения, а второй выезжает за территорию полигона и сносит ограждение перед трибуной со зрителями.
Показуха по-индийски. Это когда зрители откладывают кирпичи, седея от ужаса, а командиры довольно потирают пышные усы pic.twitter.com/MW9iYasdW6
При этом мнения пользователей Сети разделились. Одни предлагают оценить мастерство танкового экипажа ВС Индии, другие задаются вопросом: когда к индийским танкистам применят меры дисциплинарного характера.
Ранее фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота. На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, писал NEWS.ru.