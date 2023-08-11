Появилось видео налета российских дронов на окопы ВСУ «Военкоры Русской Весны» показали видео налета российских дронов на окопы ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео налета российских беспилотников на украинские окопы. На кадрах дроны наносят удары по группам солдат ВСУ.

На одном из видео беспилотник влетает в саму траншею, а на другом показаны украинские военные, разбегающиеся от места взрыва.

Ранее ВС РФ уничтожили опорный пункт украинских военнослужащих из противотанковой ракетной системы «Корнет». Сначала «опорник» засекли с дронов, затем расчет выдвинулся к цели и одной ракетой разнес опорный пункт, ликвидировав личный состав ВСУ.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал, как российские военные поразили противотанковой управляемой ракетой группу пехотинцев ВСУ в зоне проведения спецоперации. Атаку осуществили разведчики спецподразделения в составе 14-й бригады ВС РФ.

На кадрах видно, как группа солдат ВСУ, в составе которой находится по меньшей мере девять бойцов, движется по пересеченной местности. Российские военные наводят на противника ПТУР и запускают ракету, поражая украинский отряд