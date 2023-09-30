Появилось видео начала пожара на смертельной свадьбе в Ираке

Фото: Ismael Adnan/dpa/Global Look Press

В Сети распространились новые кадры со свадьбы в Ираке, где при пожаре погибли более ста человек. На видео запечатлены первые секунды возгорания. Все началось во время танца молодоженов: из-за высоких фейерверков вспыхнули потолочные украшения и на гостей торжества начали падать горящие куски декораций.

Трагедия произошла во время свадебной церемонии в городе Хамдания. В результате пожара погибли более ста человек, пострадали еще почти 500. Огонь быстро распространился по зданию и привел к частичному его обрушению. Из-за этого гости оказались заблокированы и не смогли самостоятельно выбраться.

В связи с трагедией президент Абдель Латиф Рашид потребовал начать расследование произошедшего. В провинции Найнава был объявлен недельный траур. По меньшей мере девять человек, которые отвечали за проведение мероприятий, уже задержаны. Хозяин заведения бежал на курдскую территорию. Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиаа аль-Судани поручил министрам внутренних дел и здравоохранения мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

Свои соболезнования из-за пожара с многочисленными жертвами выразил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме он подчеркнул — особенно жаль, что эта трагедия произошла на свадебном торжестве.