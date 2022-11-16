Появилось видео, на котором террористка оставляет бомбу в центре Стамбула

Фото: Osman Sadi Temizel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент, когда террористка оставила бомбу в центре Стамбула. По данным МИД Турции, теракт совершила гражданка Сирии, приехавшая из Кобани и связанная с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Кадры сняты камерами наружного видеонаблюдения. На них видно, как женщина идет по улице с белым пакетом в руках и рюкзаком на спине. Она садиться на скамейку, а когда через некоторое время уходит, то ее вещи остаются лежать на месте. После взрыва она поспешно, почти бегом удаляется от места происшествия.

Взрыв на оживленной улице Истикляль в Стамбуле прогремел днем 13 ноября. В результате погибли шесть человек. Еще 81 человек пострадал, в том числе трое граждан России.

Лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек обвинил в причастности к теракту США. По его словам, различные террористические организации действуют по приказу Вашингтона.

РПК свою причастность к теракту отвергла. Представители группировки заявили, что для них неприемлемо «брать под прицел» мирных жителей.