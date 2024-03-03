Появилось видео, на котором Иванка Трамп разучивает индийский танец

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Иванка Трамп

В социальных сетях появилось видео, на котором дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка разучивает индийский народный танец, известный как гарба. По данным Daily Mail, так Иванка готовилась к вечеринке самого богатого человека Азии Мукеша Амбани, устроенной по случаю предстоящей свадьбы его сына.

На кадрах видно, как Иванка Трамп в элегантном белом платье разучивает один из самых популярных индийских танцев в компании еще нескольких девушек. Дочь бывшего хозяина Белого дома улыбается и смеется.

Иванка оказалась в числе ВИП-гостей, приглашенных на предсвадебную вечеринку, организованную индийским миллиардером Амбани по случаю предстоящей женитьбы его 28-летнего сына Ананта. Наследник богача женится на дочери другого индийского промышленника Вирена Мерчанта Радхике. Официально они заключат брак в июле.

На трехдневное торжество пригласили 1200 человек, среди которых экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на президентских выборах в 2016 году, а также миллиардеры Билл Гейтс и Марк Цукерберг. По разным оценкам в СМИ, на организацию мероприятия потратили от $110 млн до $150 млн.

На вечеринке для гостей выступит певица Рианна. Отмечается, что это будет ее первое появление на сцене после рождения второго ребенка от рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс). В августе 2023 года у звездной пары родилась дочь Риот Роуз. Впервые артисты стали родителями в мае 2022 года, когда появился на свет мальчик, которого они назвали RZA (Риза) в честь лидера культовой американской рэп-группы Wu Tang Clan.