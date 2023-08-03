Появилось видео минометных ударов по закопавшимся военным ВСУ под Угледаром Опубликованы кадры уничтожения минометчиками ВС РФ военных ВСУ на Угледарском направлении

Фото: МО РФ

Видео уничтожения украинских военных, закопавшихся в землю на Угледарском направлении, опубликовал Telegram-канал «Воин DV». По его информации, позиции противника поразил минометный расчет 68-го армейского корпуса российской группировки войск «Восток».

На первых секундах видео, снятого с беспилотника, показано наведение огня на цель. Видно активность украинских военных, спрятавшихся на замаскированной позиции. Далее по бойцам ВСУ наносятся минометные удары с поражением цели прямым попаданием.

Минобороны РФ 3 августа сообщило в Telegram-канале об ударах авиации и артиллерии группировки войск «Восток» по ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным МО, противнику нанесли поражение в районах Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского в ДНР. За сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 175 военных, один танк, две боевые бронемашины, две артиллерийские системы М777 и гаубицу Д-30.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ночных ударов 229-го артиллерийского полка ВС РФ по подразделениям ВСУ на Запорожском направлении. Позиции противника поразили тяжелыми реактивными системами залпового огня. Утром бойцы запечатлели результаты работы РСЗО на коптер.