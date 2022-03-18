Появилось видео боевого применения ТОС-1А «Солнцепек» в Донбассе

РИА Новости опубликовали кадры, на которых запечатлено применение российской тяжелой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» в Донбассе. На видео демонстрируется как огнемётная система совершает залп по позициям украинских националистов.

«Солнцепёк» используется для огневой помощи пехоты и танков, а также для поражения живой силы противника и для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.

Минобороны РФ ранее опубликовало видеоролик, на котором можно видеть работу боевых истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции на Украине. На нём видно, как российский самолёт обнаруживает и перехватывает воздушные цели противника.

Также 20 марта Министерство обороны России ещё опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ беспилотником «Форпост». Операторы БПЛА сопроводили колонну самоходных артиллерийских установок до места расположения и ликвидировали их точечными ударами, сообщили в ведомстве.