Появилось новое видео с возможным расстрелом российских военнопленных

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видеоролик, в котором, как утверждается, украинские военные расстреливают российских солдат. Источник не уточняет, когда и где было снято видео. На кадрах видно, как безоружные люди в военной форме с российскими опознавательными знаками лежат лицом на земле и не двигаются, а другие люди в камуфляжной одежде расстреливают их. Министерство обороны РФ не комментировало сообщения о новом видео.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

После этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции, и других нарушениях международных документов о правах человека.

В Минобороны России заявили, что убийство российских военнопленных является намеренным и его не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев изучит видеозапись. По ее мнению, украинская сторона «абсолютно не заинтересована в чьей-либо казни». Вице-премьер добавила, что бойцы ВСУ получили прямой приказ брать как можно больше военнопленных, чтобы их можно было обменять на украинских солдат.

Агентство Associated Press сообщило, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занимается изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. Во всемирной организации подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.