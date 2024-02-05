Появилось фото взрывчатки, перехваченной на границе Грузии и России Mash опубликовал фото перехваченной на границ Грузии и России взрывчатки C-4

Фото: ssg.gov.ge

Telegram-канал Mash опубликовал фотографию взрывчатки, которую грузинские спецслужбы перехватили на границе с Россией. На кадрах заметны брикеты с канадской C-4, шесть детонаторов и особые ключи.

Грузинские силовики задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для осуществления терактов в РФ, сообщили в Службе госбезопасности Грузии. В Тбилиси не исключили, что организаторы перевозки могли планировать террористические акты и в самой Грузии. Предполагается, что за провозом взрывчатки стоял депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрей Шарашидзе.

По данным спецслужбы, к транспортировке взрывчатки через грузинскую территорию в Россию были причастны граждане Грузии, Украины и Армении. Саму перевозку организовали на Украине, отмечается в сообщении. Взрывчатку перевозили через Румынию, Болгарию и Турцию и доставили в Грузию 19 января под видом аккумуляторов для электромобилей, по данным СГБ.

Ранее в Белоруссии задержали украинца, который по заданию киевских спецслужб переправлял через границу на территорию страны оружие, взрывчатку и беспилотники. Уточняется, что мужчина оборудовал схроны в лесу, затем переправлял свертки. Мужчина помещен в СИЗО.