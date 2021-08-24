Появились подробности «угона» украинского самолёта в Афганистане

Прибывший в Кабул борт, который должен был эвакуировать украинских граждан, «выкупили» состоятельные афганские беженцы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Отмечается, что никакого угона не было. На лайнере находились шииты-хазарейцы. Они заплатили за полёт валютой, золотом и драгоценными камнями. Издание также отмечает, что большая часть афганских беженцев, эвакуируемых украинскими самолётами, покупает места на борту за большие деньги.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил о пропаже украинского самолёта в Афганистане. По его словам, неизвестные захватили воздушное судно, которое должно было эвакуировать граждан Украины из Афганистана, и вывезли на нём других пассажиров в Иран. По его словам, инцидент произошёл на прошлой неделе.

Позже Киев опроверг эту информацию. Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что все самолёты, использованные Киевом для эвакуации граждан из Афганистана, успешно вернулись на Украину. В данный момент разрабатываются все возможные безопасные пути эвакуации граждан.