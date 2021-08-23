Появились подробности убийства американского силовика в аэропорту Кабула

Сотрудник афганских сил безопасности был убит снайперским огнём. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что принадлежность снайпера пока не удалось установить.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. Один силовик погиб.

Похожий эпизод возник 17 августа. В результате стрельбы рядом с аэропортом Кабула погибли 12 человек, часть из них были затоптаны. По данным местных СМИ, огонь вели с американского вертолёта для разгона толпы. Позже в Пентагоне подтвердили факт этого, но опровергли, что солдаты стреляли непосредственно в людей.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.