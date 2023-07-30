Появились подробности о новом iPhone 15 Bloomberg: в iPhone 15 появится программируемая кнопка и порт USB-C

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Новые смартфоны iPhone 15 получат новую программируемую кнопку, увеличенный экран, а также улучшенные камеру и процессор, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, цена новых моделей за пределами США будет выше, чем стоимость прошлогодних моделей. Презентация iPhone 15 ожидается в сентябре текущего года.

По информации агентства, в базовом варианте нового смартфона впервые появится вырез для фронтальной камеры с дополнительным функционалом Dynamic Island. Дисплеи версий Pro и Pro Max изготовят по технологии LIPO, что позволит сделать рамку экрана на 0,7 миллиметра меньше, ее ширина составит 1,5 миллиметра.

Обновления затронут и дизайн: рама корпуса будет изготовлена из титанового сплава, а задняя панель — из матового стекла. При этом модернизация внутреннего устройства новой модели, по данным Bloomberg, облегчит починку в случае необходимости.

Также в базовой модели iPhone 15 ожидается появление порта USB-C — это произойдет впервые в истории Apple. Новый порт сменит привычный разъем Lightning и позволит увеличить скорость передачи данных по проводу. В процессор iPhone 15 поставят прошлогодний чип А16, используемый в предыдущей версии смартфона, а Pro-модели будут оснащены новым 3-нанометровым процессором.

Существенное обновление ждет камеры смартфонов: в частности, речь идет о новых объективах и расширенном диапазоне оптического зума. Также Apple установит на новый iPhone программируемую кнопку Action Button, которая заменит переключатель в беззвучный режим. По информации Bloomberg, кнопку можно будет настроить на разные функции — например, включение камеры или фонарика.

Цены на новые модели в мире будут выше старых образцов. Что касается США, то там рост цен коснется. предположительно, линейки Pro — из-за титановой рамы и дорогих камер.

Ранее специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев предупредил, что новая функция на основе технологий искусственного интеллекта, которую намеревается внедрить в свои гаджеты корпорация Apple, представляет потенциальную угрозу для пользователей. Он указал, что опцией имитации речи владельцев устройств могут воспользоваться различные мошенники.