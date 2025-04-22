Появились первые фотографии папы римского Франциска в гробу

Фото: BACKGRID/legion-media.ru

Пресс-служба Святого престола опубликовала первые фотографии скончавшегося папы римского Франциска в гробу. На снимках понтифик лежит в традиционном облачении. На Франциска надели белый головной убор — митру, а также красную накидку казулу.

Вокруг гроба с папой расставлен караул швейцарских гвардейцев. Рядом с покойным понтификом на фотографиях запечатлены госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и кардинал-камерленго Кевин Фаррелл. Последнему поручили руководить процессом похорон Франциска.

Пресс-служба Ватикана сообщала, что после церемонии установления факта смерти тело папы перенесли на первый этаж Дома Святой Марфы. Понтифик проживал здесь на третьем этаже.

Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, на 89-м году жизни. Родившийся в Аргентине понтифик был первым папой-монахом со времен Григория XVI, который состоял в отшельническом ордене камальдулов.

Ранее во Франции колокола собора Парижской Богоматери прозвонили 88 раз на фоне кончины Франциска. В церкви также планировали провести мессу в память об умершем папе римском. Службы должны были пройти и в других храмах Франции.