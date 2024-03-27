Появились новые подробности о пропавшем у берегов Чили яхтсмене Елагине Mash: пропавший у берегов Чили яхтсмен Елагин вышел на связь

Фото: vk.com/adriliano

Виталий Елагин

Российский яхтсмен Виталий Елагин вышел на связь спустя восемь дней после того, как его судно пропало у берегов Чили, сообщает Telegram-канал Mash. Он подал сообщение по радиосвязи и связался со знакомой, передав ей координаты местоположения.

Согласно полученным данным, Елагин находится близ архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и городом Рио-Гранде. В настоящий момент береговая команда принимает решение, как вызволить яхтсмена.

Елагин перестал выходить на связь 19 марта, сигнал бедствия не подавался. Он отправился в кругосветное путешествие из африканского порта Танжер 1 октября 2023 года на своей яхте «Дочь ветра». Он планировал пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток. При этом в регионе в момент исчезновения яхтсмена ухудшилась погода — волны достигали 3,2 метра в высоту.

В Чили начали поисковую операцию, к месту возможного нахождения россиянина был направлен самолет со спасателями. При этом уточнялось, что в поисках участвовали МЧС, ВВС, ВМС и береговая охрана страны. Друг Елагина Алексей Чванов рассказал, что на борту у яхтсмена хранится запас продуктов на несколько месяцев.