Появились кадры захвата израильской военной базы палестинцами

Фото: plo.ps/en

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры захвата израильской военной базы палестинцами. По данным канала, в ходе атаки на базу ЦАХАЛ палестинцы захватили тяжелую бронетехнику, включая танк Merkava Mk.4, бронетранспортер Namer и три американских M113.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Этому предшествовал ракетных обстрел юга Израиля и района Тель-Авива. В результате погибла одна женщина, около 80 пострадавших госпитализировали.

Кроме того, в Армии обороны Израиля заявили о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Сообщалось, что пятеро израильских военных захвачены в ходе рейда, проведенного палестинскими военными близ сектора Газа.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант считает, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила «серьезную ошибку».

Как считает политолог Яков Кедми, главной причиной новой атаки палестинского исламистского движения ХАМАС по территории Израиля является отказ палестинцев признавать право еврейского государства на существование. По его словам, ХАМАС очень долго готовился к сегодняшнему нападению.