Появились кадры вертолета президента Ирана незадолго до жесткой посадки

Фото: Ali Hamed Haghdoust/AP/TASS

Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана

Информационное агентство Fars опубликовало снимки, на которых запечатлен вертолет иранского лидера Ибрахима Раиси. Уточняется, что фотографии были сделаны незадолго до жесткой посадки воздушного судна.

На фото видно, что вертолет благополучно взлетел. Также заметно, что после взлета погодные условия изменились — ясное небо стало свинцовым от туч. Кроме того, судя по кадрам, взлетная площадка расположена в гористой местности.

Ранее агентство Tasnim писало, что темнота и осадки сильно осложняют поиски вертолета с президентом Ирана. К предполагаемому месту ЧП нет возможности проехать на транспорте.

Тем не менее минимум четыре группы спасателей смогли приблизиться к возможному месту жесткой посадки воздушного судна, сообщила глава оперативного штаба Иранского общества Красного Полумесяца Разия Алишунди. Также поиски ведут 46 оперативных групп, включая специально обученных собак.

Также начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился бросить все силы армии страны, включая Корпус стражей Исламской революции, на поиски вертолета. Кроме того, к поисковой операции привлечены правоохранители и минимум 40 групп оперативного реагирования.