Появились кадры уничтожения восьми солдат ВСУ на Белогоровском направлении

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения восьми военных ВСУ на Белогоровском направлении. Позиции противника были поражены артиллеристами 88-й бригады Южной группировки войск ВС РФ.

На кадрах показано, как бойцы 88-й бригады наносят удары из артиллерии по позициям противника в лесополосе в районе Белогоровки. В результате ВСУ потеряли восемь солдат.

Неделю назад «РВ» показал ликвидацию украинских бойцов в районе Работино под Запорожьем. Российские десантники выявили скопление живой силы противника с помощью дрона с тепловизором, после чего передали координаты, скорректировали огонь и нанесли удар.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники с помощью FPV-дронов. На видео видно, как БПЛА-камикадзе подбивает бронетранспортер ВСУ американского производства.

Telegram-канал «Изнанка» публиковал видео, на котором показано, как российские артиллеристы накрыли огнем самоходную гаубицу Caesar французского производства в зоне СВО. Орудие ВСУ, замаскированное в лесополосе, уничтожили в районе одного из участков на Запорожском направлении.